Compleanni oggi: i compleanni VIP del 3 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 3 settembre 2022

Oggi 3 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Natalia Estrada

Nata a Gijon il 3 settembre 1972, oggi compie 50 anni

Natalia Estrada è un'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana. Inizia la carriera nel nostro Paese con la conduzione del Gioco delle coppie insieme al marito di allora, Giorgio Mastrota, per poi ottenere popolarità con il il film Il Ciclone nel 1996. Tra la fine degli Anni 90 e il 2000 conduce diversi programmi Mediaset come Quizzone e La sai l'ultima? Nel 2007 abbandona la TV per dedicarsi all'equitazione.

Mario Draghi

Nato a Roma il 3 settembre 1947, oggi compie 75 anni

Mario Draghi è un economista, accademico, banchiere, dirigente pubblico e politico. Dopo la laurea all'università La Sapienza e il phd al MIT diventa direttore generale del Ministero del Tesoro e passa a Goldman Sachs. Nel 2005 è Governatore della Banca d'Italia. Dal 2011 al 2019 è presidente della Banca centrale europea. Nel 2021 viene nominato presidente del Consiglio da Sergio Mattarella dopo le dimissioni del Governo Conte II. Il 21 luglio 2022 il presidente della Repubblica accetta le sue dimissioni invitandolo a rimanere in carica fino al disbrigo degli affari correnti

Leggi le ultime news su:

Gianni Cuperlo

Nato a Trieste il 3 settembre 1961, oggi compie 61 anni

Gianni Cuperlo, all'anagrafe Giovanni Cuperlo, è un politico e attualmente membro del Partito Democratico e della sua Direzione Nazionale. E' stato l'ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) e il primo della Sinistra giovanile (Sg). Nel 2013 diventa presidente del Partito Democratico ma si dimette nel 2014.

Marco Baldini

Nato a Firenze il 3 settembre 1959, oggi compie 63 anni

Marco Corrado Giuseppe Baldini è un conduttore radiofonico, personaggio televisivo e youtuber. E' noto soprattutto per il suo sodalizio lavorativo con Fiorello iniziato alla fine degli Anni 90 e i problemi di ludopatia. Nel 2009 vince il reality La Fattoria. Nel 2020 apre il suo canale YouTube BadMark.