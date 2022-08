Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 agosto 2022

Oggi 29 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Iliaria D'Amico

Nata a Roma il 30 agosto 1973, oggi compie 49 anni

Ilaria D'Amico è una conduttrice televisiva, giornalista e attivista. E' conosciuta soprattutto per essere stata dal 2003 al 2020 uno dei volti di punta di Sky Sport e Sky Calcio Show. Nel 2018 ha annunciato di voler lasciare l'ambito sportivo e per il 2022 è previsto un suo ritorno in Rai con il programma Che c'è di nuovo. E' legata sentimentalmente a Gigi Buffon con cui ha avuto il suo secondo figlio.

Pavel Nedved

Nato a Cheb il 30 agosto 1972, oggi compie 50 anni

Pavel Nedved è un ex calciatore ceco, di ruolo centrocampista, e oggi dirigente sportivo.

Con la maglia della Lazio ha vinto 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Scudetto, 1 Coppa Uefa e 1 Supercoppa europea. Con quella della Juventus ha invece vinto 2 Scudetti e 2 Supercoppe italiane, oltre a un campionato di Serie B. Vincitore del Pallone d'oro nel 2003 è stato vice campione d'Europa con la Nazionale ceca nel 1996. Oggi è il vicepresidente della Juventus.

Cameron Diaz

Nata a San Diego il 30 agosto 1972, oggi compie 50 anni

Cameron Michelle Diaz è un'attrice ed ex modella statunitense. E' celebre soprattutto per i suoi ruoli in Tutti pazzi per Mary, The Mask - Da zero a mito e Ogni maledetta domenica. Ha partecipato anche ad altri film di successo come Essere John Malkovic, Vanilla Sky, In Her Shoes - Se fossi Lei e Gangs of New York. In carriera è stata 4 volte candidata ai Golden Globe e una ai premi BAFTA.

Pino Insegno

Nato a Roma il 30 agosto 1959, oggi compie 63 anni

Pino Insegno, all'anagrafe Giuseppe Insegno, è un attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo. Negli Anni 80 è protagonista con il gruppo Premiata Ditta. In carriera è stato poi conduttore di programmi come Zecchino d'Oro, Domenica in, Mercante in fiera e Reazione a catena - l'intesa vincente. Ha poi prestato la voce a grandi artisti come Viggo Mortensen, Will Ferrel, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen.