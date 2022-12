Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 8 dicembre 2022

Oggi 8 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Kim Basinger

Nata a Athens l'8 dicembre 1953, oggi compie 69 anni

Kimila Ann "Kim" Basinger è un'attrice ed ex modella statunitense. Esordisce nel 1978 a cinema con il film TV Il fantasma del volo 401. La fama arriva nel 1983 con Il migliore a cui seguono altre pellicole di culto come 9 settimane e mezzo, Batman e L.A. Confidential per cui vince l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Dal 1993 al 2002 è stata sposata con Alec Baldwin.

Francesca Inaudi

Nata a Siena l'8 dicembre 1977, oggi compie 45 anni

Francesca Inaudi è un'attrice che ha debuttato al cinema nel 2004 con Dopo mezzanotte. E' conosciuta però soprattutto per il suo ruolo in Distretto di Polizia.

Niki Minaj

Nata a Port of Spain l'8 dicembre 1982, oggi compie 40 anni

Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj-Petty, nata Onika Tanya Maraj, è una rapper, cantante ed ex modella trinidadiana residente negli Stati Uniti d'America. Inizia la carriera nel 2007 ma la fama arriva nel 2010 con l'album Pink Friday a cui è seguito nel 2012 Pink Friday: Roman Reloaded. Nel 2020 è al numero uno della Billboard hot 100 con il remix del brano Say So di Doja Cat. Ha partecipato anche a film come Tutte contro lui - The Other Woman e La bottega del barbiere 3 e nel 2013 è stata giudice della dodicesima stagione di American Idol. E' la quarta artista donna ad aver venduto di più nella storia della musica e la rapper femminile che ha venduto più dischi di tutti i tempi.