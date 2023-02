Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 8 febbraio 2023

Oggi 8 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Diana Del Bufalo

Nata a Roma l'8 febbraio 1990, oggi compie 33 anni

Diana Del Bufalo è un'attrice, cantante e conduttrice televisiva. Ottiene la popolarità nel 2010 con Amici di Maria de Filippi. L'anno successivo esordisce al cinema con Matrimonio a Parigi. Nel 2015 affianca Paolo Ruffini, con cui avrà poi una relazione, alla conduzione di Colorado. Fa poi parte del cast di Celebrity Hunted su Prime Video. Dal 2017 è impegnata con Che Dio ci aiuti.

Elisabetta Gregoraci

Nata a Soverato l'8 febbraio 1980, oggi compie 43 anni

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella. Inizia la carriera di modella nel 1997 con la vittoria di Miss Calabria. Due anni dopo debutta al cinema con Il cielo in una stanza. Nel 2002 partecipa a Veline e l'anno dopo a Ciao Darwin. Nel 2006 conduce Buona Domenica e nel 2012 Made in Sud. Nel 2015 partecipa a Stasera tutto è possibile. Nel 2017-18 conduce Battiti Live. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello VIP. E' stata sposata con Flavio Briatore dal 2008 al 2017.

Carolina Kostner

Nata a Bolzano l'8 febbraio 1987, oggi compie 36 anni

Carolina Kostner è una pattinatrice artistica su ghiaccio. Nel 2014 vince il bronzo ai Giochi olimpici invernali di Soci dopo la vittoria ai Mondiali di due anni prima. Ha poi vinto due argenti e 4 bronzi agli europei ed è vincitrice della Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura nel 2011. E' stata legata sentimentalmente ad Alex Schwazer.

Andrea Orlando

Nato a La Spezia l'8 febbraio 1969, oggi compie 54 anni

Andrea Orlando è un politico italiano cresciuto nel Partito Comunista Italiano e poi membro fondatore del Partito Democratico nel 2007 e vicesegretario dal 2019 al 2021. Ha avuto incarichi parlamentari nella commissione bilancio e antimafia. E' stato ministro dell'Ambiente nel governo Letta (2013-14), ministro della Giustizia in quello Renzi (2014-16) e Gentiloni (2016-18) e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'esecutivo guidato da Draghi (2021-22).

