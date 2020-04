Coronavirus, orsacchiotti alla finestra. Ecco il gioco virale #bearhunt per andare a caccia di orsacchiotti alle finestre di tutto il mondo

Coronavirus #bearhunt, è virale il gioco per distrarre i bambini in quarantena che sta facendo il giro del mondo. Si chiama #bearhunt il nuovo flashmob mondiale per intrattenere, distrarre e divertire i bambini di tutto il mondo. È in corso una caccia di orsacchiotti di massa in tutto il mondo per aiutare a distrarre i milioni di bambini rinchiusi a causa della pandemia da coronavirus.

La caccia è ispirata al libro per bambini "We Going on a Bear Hunt", scritto dall'autore britannico Michael Rosen.

Orsacchiotti sono stati avvistati in tutto il mondo, anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Anche il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha aderito, mettendo due orsi nella finestra della sua casa di famiglia a Wellington.