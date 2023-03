“Così vi insegno a gestite il vostro patch cutaneo a casa”. VIDEO

La nuova frontiera dei capelli

“Molti clienti stanno imparando a manutenere il proprio patch cutaneo in maniera autonoma”: Riccardo Lodoli, fondatore di Hair Again, racconta la nuova frontiera dei capelli. Ormai la calvizie non è più un problema per molto uomini. Lodoli, romano doc e imprenditore, da alcuni anni ha raggiunto un grande traguardo con la sua attività imprenditoriali: circa 600 clienti l’anno e oltre 3000 presenze per vari servizi (manutenzione, Shampoo, taglio). “Oggi, però, ai nostri clienti offriamo un servizio extra: la nostra academy.

In pratica i nostri clienti potranno essere affiancati da uno dei nostri professionisti per imparare a gestire il patch cutaneo in piena autonoma. E poi c’è anche il video-corso on line. Tutto gratis. In questo modo il cliente risparmia e prende sempre più confidenza con i suoi nuovi capelli”, dice Lodoli. “Ovviamente per chi preferisce venire da noi c’è sempre la possibilità di usufruire di tanti servizi”, conclude.

Guarda il video dimostrativo di Riccardo Lodoli