Covid, Deliveroo: a novembre superate le 250 città

Deliveroo sempre più al fianco degli italiani. Di fronte alle nuove restrizioni causate dalla diffusione della pandemia, la piattaforma leader dell’online food delivery estende il proprio servizio a 16 nuove città, per arrivare entro fine novembre a quota 252 città raggiunte in tutta Italia dal servizio. E aumenta anche il numero dei supermercati presenti in piattaforma da cui è possibile ordinare prodotti alimentari a domicilio.

Per quanto riguarda le nuove città, il servizio di Deliveroo sarà disponibile, a partire da questa settimana, a Bellaria in Emilia-Romagna, Malnate in Lombardia e Moncalieri in Piemonte. A seguire, dal 12 novembre la piattaforma sarà attiva anche a Castelfranco Veneto in Veneto, Lentate sul Seveso e Busto Garolfo in Lombardia e Cuneo in Piemonte. Dal 19 novembre, l'espansione riguarderà Rovereto in Trentino Alto-Adige, Corridonia nelle Marche, Montecchio Maggiore in Veneto e Caresanablot in Piemonte. A seguire, dal 26 novembre Deliveroo sarà attivo anche a Spinea e Villabella in Veneto, Navacchio in Toscana, Pantigliate e Stradella in Lombardia.

Deliveroo potenzia dunque un servizio lanciato già ad aprile, nella fase più acuta del lockdown. La consegna dai supermercati - anche attraverso la possibilità di programmare gli ordini e riceverli in un determinato orario o giorno prestabilito - è possibile attraverso i marchi presenti in piattaforma, tra cui Fresco Market, ed è già attiva in 14 città.

Da giugno a settembre gli ordini dai supermercati hanno registrato una crescita media, mese su mese, del 26%. La città che ha dimostrato di apprezzare di più questo servizio è Roma, seguita da Milano e Pavia, con Firenze e Brescia che completano la TOP 5. I giorni della settimana che fanno registrare più ordini di prodotti alimentari su Deliveroo sono il lunedì e il sabato, con le uova, la frutta (in particolare, banane e avocado), birra e pollo in testa alle preferenze.

“Deliveroo è un servizio essenziale" ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. “In questa fase così complessa, vogliamo essere un sostegno nelle città e nei territori nei quali operiamo non solo offrendo un servizio che è un'ancora di salvezza per i ristoranti, ma dando la possibilità agli italiani di utilizzare la nostra App anche per consegne da supermercati. In una fase così difficile, con le restrizioni che stiamo vivendo, ordinare comodamente da casa è un semplice gesto che, tuttavia, può fare la differenza tra le difficoltà di ogni giorno”.

Le città raggiunte dal servizio di consegna di prodotti alimentari