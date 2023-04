Diletta Leotta, l'allenamento è dolce: la conduttrice mostra il "pancino"

Diletta Leotta, quando l'allenamento è dolce

Diletta Leotta e il suo pancino in una nuova foto che spunta sulla sua bacheca Instagram. La conduttrice di DAZN è attenta alla privacy e cerca di vivere ogni minuto di questa sua nuova avventura lontano dai riflettori, ma la sua gioia nel mostrarsi ai follower è incontenibile.

Così Diletta Leotta sfoggia il pancino durante l'allenamento, fasciata in un completino ginnico composto da crop top e shorts neri che mettono in risalto il ventre, che inizia già ad essere bello rotondo. "Crescere insieme", scrive la conduttrice.

Diletta Leotta, fiocco rosa per la bionda condutrice di DAZN

Diletta Leotta è in attesa di una femminuccia da Loris Karius. La coppia lo ha ufficializzato con un gender reveal party in famiglia, ma le indiscrezioni si rincorrevano già da qualche tempo ed era ormai voce di popolo che fossero in attesa di un fiocco rosa. Il parto è previsto ad agosto e la conduttrice e il calciatore sono trepidanti all'idea di diventare mamma e papà. Una gioia condivisa anche dai genitori e dal fratello di lei, che hanno accolto il portiere del Newcastle in famiglia con grande affetto.