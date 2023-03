Diletta Leotta incinta: Loris Karius papà. "Esplodiamo di gioia!"

Diletta Leotta incinta: aspetta un bambino da Karius

Diletta Leotta è incinta. Come anticipato da Affaritaliani.it nei giorni scorsi la star di Dazn aspetta un figlio da Loris Karius, portiere del Newcastle. Ora la notizia è ufficiale.

Diletta Leotta incinta: "Esplodiamo di gioia!"

"Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia", ha scritto la musa della serie A da Dubai. ù

La showgirl e il calciatore si sono presi qualche giorno di relax in questo weekend senza campionati nazionali (sosta per le qualificazioni di Euro 2024) e hanno colto l'occasione per dare il dolce annuncio a tutti i loro fans e follower: Diletta Leotta aspetta un bambino e Loris Karius diventerà papà!