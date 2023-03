Italia-Inghilterra disastro: Retegui-Gnonto ok, Jorginho affonda. Pagelle

Italia-Inghilterra 1-2, non basta il gol di Retegui all'esordio azzurro

Partono nel peggiore dei modi le qualificazioni per Euro 2024: l'Italia campione in carica perde a Napoli con l'Inghilterra (1-2m non accadeva dal 1961 un capitombolo casalingo con la nazionale dei 3 Leoni) e non basta il gol di Mateo Retegui (che accorcia le distanze dopo le reti di Rice e Kane su rigore) a salvare la brutta notte azzurra al Diego Maradona Stadium. Un ko che fa ancora più male pensando alla recente eliminazione dai Mondiali in Qatar. Domenica bisognerà ovviamente ripartire vincendo contro Malta.

L'Italia perde per la prima volta in casa in una gara di qualificazione europea dopo 24 anni, quando proprio a Napoli il 9 settembre 1999 la Danimarca vinse per 3-2.

Italia-Inghilterra pagelle di Affaritaliani.it

Italia promossi

Wilfried Gnonto (foto Lapresse)



Retegui voto 6,5 Soffre molto nel primo tempo (dove è pure scarsamente aiutato da una nazionale in evidente difficoltà), ma alla prima palla giocabile si fa trovare lì pronto e la trasforma in gol. Esordio incoraggiante.

Gnonto voto 6,5 Entra a una ventina di minuti dalla fine e dà una scossa all'attacco azzurro

Pellegrini voto 6 fatica nel tridente azzurro, ma l'assist per Retegui che porta l'Italia sull'1-2 è da applausi

Politano voto 6 Entra nel secondo tempo e il ritmo sulla fascia destra azzurra si alza un po'

Tonali voto 6 Mancini lo inserisce negli ultimi venti minuti e il centrocampista rossonero mostra un altro passo rispetto a Jorginho

Donnarumma voto 6 Incolpevole sui gol, attento sul tiro potente di Bellingham da fuori area

Spinazzola voto 6- cresce un po' nelle ripresa proponendosi spesso in avanti (funziona bene l'asse a sinistra quando entra Gnonto), dopo un primo tempo negativo

Italia bocciati

Marco Verratti (foto Lapresse)



Berardi voto 5 Anonimo e mai pericoloso

Jorginho voto 5 L'Italia affonda in mezzo al campo e lui è uno dei più in difficoltà

Toloi voto 5 Il meno sicuro in una difesa che soffre anche per colpe non sue (a centrocampo proteggono poco)

Acerbi voto 5,5 Soffre molto Kane nel primo tempo. Più tranquilla la ripresa quando l'Inghilterra si fa meno pericolosa.

Verratti voto 5,5 Cresce un po' nella ripresa quando l'Italia prova a credere nella rimonta, ma il primo tempo del capitano azzurro è stato di chiara difficoltà

Barella voto 5,5 Corre e lotta, ma spesso sembra girare a vuoto

Di Lorenzo voto 5,5 Serata difficile nel suo stadio: provoca l'errore che porta l'Inghilterra sul 2-0 e spinge complessivamente poco sulla fascia