Diletta Leotta e... Karius Dj! Festa siciliana aspettando la bimba! FOTO

Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere diventa DJ

E' stata una Pasqua siciliana per Diletta Leotta e Loris Karius. La musa della serie A e il portiere del Newcastle hanno svelato il sesso del bebè (la cicogna sulla torta porta un fiocco rosa, sarà una femminuccia dunque) a poco più di due settimane dall'annuncio della gravidanza, e trascorso il weekend nell'amata Sicilia della showgirl.

Da lì hanno dato il loro speciale "Happy Easter" ai follower e pubblicato qualche foto delle loro feste.

"My Sicily" scrive Diletta Leotta in un posto Ig con abito rosso sotto il sole dell'incantevole Noto. Ed eccole poi mentre balla con amici e familiari con Loris Karius che fa il il disk jockey ("The Dj is in da house", scrive la presentatrice di Dazn e Radio 105 a corredo del video).

Diletta Leotta e Loris Karius, Pasqua in Sicilia, guarda le foto in gallery.

