Diletta Leotta, il primo scatto social con il fidanzato Giacomo Cavalli - FOTO

Diletta Leotta, ecco la prima foto social con il fidanzato Giacomo Cavalli

Diletta Leotta esce allo scoperto o quasi, dal suo profilo Instagram spunta la prima foto con Giacomo Cavalli. Il gossip è sempre più insistente e i paparazzi hanno già rubato alla presentatrice numerosi scatti che la ritraggono insieme al modello.

Ora, però, c'è una foto di gruppo dove accanto a Diletta Leotta insieme a un gruppo di amici (inclusa la cantante Elodie) spunta Giacomo Cavalli. Nessuno dei due ha confermato la relazione, ma non c'è da stupirsi che la conduttrice voglia tutelare al massimo la sua privacy, memore della sovraesposizione mediatica vissuta con le sue precedenti relazioni.



Chi è Giacomo Cavalli?

Il modello Giacomo Cavalli classe 1993, ha ventinove anni, due in meno di Diletta Leotta, è nato a Brescia e ha una laurea in Economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Bebbe Cavalli, è stato notato da un talent scout e ha iniziato così la sua carriera nel mondo della moda: ha sfilato sulle passerelle dei grandi brand, Armani in particolare.