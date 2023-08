Diletta Leotta, le prime immagini fuori dall'ospedale dopo il parto - FOTO

Diletta Leotta esce dall'ospedale dopo il parto. Con lei il compagno Karius. E' la prima uscita all'aperto per la piccola Aria

Il 16 agosto è diventato un giorno ancora più speciale per Diletta Leotta. Lo scorso mercoledì la conduttrice di DAZN ha festeggiato il suo 32esimo compleanno ma ha anche dato alla luce la sua prima figlia, Aria. Oggi su Chi sono comparse in esclusive le immagini di Diletta in uscita dall'ospedale dove è avvenuto il parto.

Diletta Leotta è apparsa in forma smagliante con indosso una maglietta over size. Insieme a lei ovviamente c'era anche il compagno Loris Karius. "Oggi rinasco con te – scriveva la Leotta sui suoi social nell'annunciare la nascita della figlia – Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere".

Ancora non sappiamo quando Diletta Leotta tornerà a raccontare la Serie A. La presentatrice si è persa la prima giornata di campionato e la speranza è di rivederla dopo la prima sosta di campionato, attorno alla quarta giornata quando tra l'altra andrà in scena Inter-Milan (sabato 16 settembre alle 18). Il derby potrebbe essere l'occasione ideale per il suo ritorno sullo schermo.