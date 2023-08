Diletta Leotta mamma, la verità sul nome della figlia e su quando torna a Dazn

Diletta Leotta mamma, il nome della figlia?

Diletta Leotta e Loris Karius stanno per diventare mamma e papà. Il countodwn corre sempre più veloce e il momento del parto ormai vicinissimo (la showgirl nelle scorse settimane aveva previsto a metà agosto in coincidenza con il suo compleanno che cade il 16). “Sono molto emozionata. Non so cosa aspettarmi dinanzi all’arrivo di una nuova vita”, ha detto la musa della Serie A in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. I fans della presentatrice e del portiere in forza al Newcastle sono curiosissimi: quale sarà il nome della bimba? Nei mesi scorsi svelò: «Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita. Peccato, ce l'avevo già tatuato sul polso». E quindi quale sarà? “Prima di scegliere il nome, voglio guardarla negli occhi”, ha raccontato.

Diletta Leotta e il ritorno a Dazn con la serie A, la possibile data

Ma più ancora del nome, i fans di Diletta Leotta si chiedono quando la rivedranno a raccontare la serie A su Dazn. Il campionato è alle porte, tra 15 giorni si riparte con la prima giornata, ma ovviamente la conduttrice sportiva non ci sarà. "Spero di poter tornare il prima possibile, ma logicamente perderò le prime giornate del campionato. Dovrò godermi la serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla", le sue parole nel corso dell'intervista.

La speranza dei 'supporter' di Diletta è magari di ritrovarla dopo la prima sosta di campionato, attorno alla quarta giornata quando tra l'altra andrà in scena Inter-Milan (sabato 16 settembre alle 18): quale miglior palcoscenico del derby di Milano nello stadio di San Siro per il ritorno di Diletta Leotta?

Diletta Leotta sul prossimo campionato, nazionale e calciomercato

Sul prossimo campionato, intanto ha spiegato: «Le prime giornate sono sempre un po’ di aggiustamento, Il Napoli parte da campione ed è ancora favorito, ma credo che questo torneo sarà un po’ diverso dal precedente. E non mi azzardo a fare griglie di partenza, anche se per la verità lo scorso anno ci ho preso, perché ho detto che avrebbe vinto il Napoli». Intanto Roberto Mancini è diventato coordinatore di tutte le nazionali: «Mi piace e penso che questo modello funzionerà, perché Roberto è un grande allenatore oltre che una bella persona. E non è bravo soltanto a spiegare calcio sa? E’ bravissimo anche nel padel. E’ lui che mi ha insegnato a giocare, molto prima che scoppiasse il boom». Però le ha portato via uno dei suoi compagni di strada, Barzagli (che faceva il commentatore su Dazn). «Andrea è bravissimo. Gli faccio i miei migliori auguri per questa nuova avventura». Sul calciomercato: «Mi aspetto ancora grandi colpi di mercato. Il Milan si è già rinforzato, la Roma sogna Morata, vediamo se Mourinho riesce a convincerlo. L’Inter deve sostituire Dzeko e Onana, non è semplice però c’è ancora tempo per trovare i tasselli giusti e completare la squadra».

