Milik e la bellissima Agata, l'estate caldisima del bomber della Juventus

Milik e Agata, l'attaccante della Juventus romantico: "Il mio sorriso preferito"

Arkadiusz Milik si è goduto qualche giorno di vacanza a Ibiza dopo la tournée americana dei bianconeri (vittoria sul Real Madrid per 3-1 e pareggio 2-2 col Milan e successo ai rigori): momenti di relax per l'attaccante della juventus, in attesa di riprendere la preparazione (esordio in serie A a Bologna il 20 agosto per la squadra di Allegri), assieme alla bellissima compagna Agata Sieramska, modella e fitness influencer.

"My favourite smile" ("Il mio sorriso preferito"), la dolcissima dedica del numero 14 juventino. Il primo a commentare è stato il compagno di squadra Mattia Perin: "Sei un 8...", gli ha scritto in modo divertente il portiere bianconero riferendosi all'aspetto fisico del compagno. E Milik sottolinea: "8 PIENO".