Donne influencer, ora ostentare il pancione sui social è diventato un must

Donne influencer, ostentare il pancione sui social ora è un must

L’aumento volumetrico delle pance delle neo-starlet mamme, è diventato, come nel caso del filone drammatico-ospedaliero un nuovo must, per le neo-puerpere, specie se condite da ammiccamenti, sorrisini, e “dovrò interrompere per qualche tempo le fiction che stavo girando”, anche se sono alla terza settimana di gestazione.

In effetti sembrano diverse dalle mamme normali, giovani, belle pettinate da Coppola, sempre in bikini e con lo sguardo che non ha nulla di materno, con stuoli di ammiratori adoranti e indistruttibili. La pancia gravida, dunque, è diventato argomento di confronto tra stelline, e sembrano lontani i tempi in cui le cantanti o le dive venivano fotografate, timide e affrante dopo il travaglio, e che travaglio. Da come nascono questi bimbi, sembra li consegni Amazon, e che le mamme hanno fatto in tempo a rifarsi la piega, durante la perdita delle acque.

Oggi basta far veder il test di gravidanza per scatenare l’inferno, e naturalmente c’è una gara tra le prime e seconde file come a voler dare più risalto a questa nuova “protuberanza”, che inserisce di diritto la vip nel novero delle donne normali, ma fino a un certo punto. Perché rispetto alla normalità è tutto totalmente diverso, “siamo felici e saremo in tre”, cinguetta dal palco la cantante, o sussurra la giornalistona sportivona, con vichingo allegato. Perché tutto questo?

Questo percorso pubblico registrato come una sequenza di storici eventi, stabilisce il principio che non c’è più nulla che sfugga alla massificazione e alla banalizzazione, ogni evento impone un rituale irrinunciabile, poi i neo-bambini diventeranno protagonisti della fiction, così reale della loro vita tra pupazzi di peluche e capricci filmati dalla neo mamma manager e influencer. Mamme e bimbi uniti nella lotta, di classe naturalmente, perché tra una sequenza di rassicurazioni, sarà un parto normale e la nostra sarà una famiglia come tante altre, le condizioni al contorno prefigurano la nascita di tanti super-uomini già attrezzati con l’ufficio stampa, al nido.