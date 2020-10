Dior: streaming a soglie storiche, la sfilata sfiora i 100 mln di views

Nuovo record per l’engagement di Dior che si avvicina a quota 100. Il livestream della sfilata prêt-à-porter primavera/estate 2021 ha totalizzato 95 milioni di visualizzazioni. La passerella dedicata alle proposte femminili ideate da Maria Grazia Chiuri è stata allestita martedì 29 settembre, durante il secondo giorno della Paris fashion week al traguardo oggi, ospitando nel parterre gli addetti ai lavori, ma soprattutto catalizzando l’attenzione del pubblico online.

Il fashion show, riporta Pambianco News da Wwd, è stato condiviso in diretta su ben 12 piattaforme mondiali: TikTok e Douyin hanno contribuito con 27 mln di views. Includendo anche i post organici, il video del défilé è stato visto più di 115 milioni volte, e l’hashtag #DiorSS21 è stato utilizzato 360 milioni di volte tra gli utenti del cinese Weibo.

Numeri che confermano il successo digitale del brand che, lo scorso luglio, aveva superato i 100 milioni di views, ma nell’arco temporale di un mese: aggregando lo show allestito a Lecce per la cruise 2021, l’inaugurazione della mostra ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ presso il Long Museum di Shanghai, le presentazioni digitali legate alla collezione menswear affidata a Kim Jones e al video realizzato da Luca Guadagnino per la haute couture.

Il CEO Pietro Beccari mantiene il focus sulla condivisione in rete. Dopo il successo dell'evento pugliese aveva dichiarato: “Il vero pubblico sono i 20 milioni di persone a casa. Il motivo per cui investiamo così tanto denaro e tempo negli show è l’audience che ci segue da casa e non tanto i fortunati ospiti presenti".