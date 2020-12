Salento mon amour à Paris 2020 diventa un video-evento

Il Covid-19 ci impedisce di viaggiare. Salento mon amour à Paris, ideato dalla giornalista salentina Carmen Mancarella, diventa un video evento, che in meno di 24 ore ha già totalizzato quasi mille visualizzazioni sulla pagina facebook della giornalista.

“Le emozioni non hanno voce, ma parlano direttamente al cuore” esordisce il video, speakerato in francese dalla guida interprete Sylvie Delle Rose, madrelingua francese.

Dopo una carrellata fotografica sugli eventi realizzati a Parigi negli ultimi tre anni dalla giornalista salentina, appaiono gli scorci più romantici delle Marine di Melendugno, dei borghi di Melendugno e Borgagne e delle tradizioni marinare e agricole, raccontate attraverso riprese emozionali, fatte anche con il drone a cura di Lecce Video di Gino Brotto, che ha anche montato il lavoro.

“Il video-evento è un atto d’amore verso la terra del Salento con le marine di Melendugno”, dice la direttrice responsabile della rivista di turismo e cultura del Mediterraneo Spiagge (www.mediterraneantourism.it), Carmen Mancarella. “E’ un pensiero gentile verso i giornalisti, i professionisti, i tour operator e gli amministratori francesi che hanno festeggiato negli ultimi tre anni l’evento a Parigi, dove speriamo di ritornare presto di persona non appena sarà risolto questo problema del Covid-19”.

“Ringrazio gli imprenditori capaci e illuminati, che hanno creduto nel progetto, nonostante i tempi difficili”, sottolinea la giornalista.

Tra borghi incantevoli come Melendugno e Borgagne e feste di tradizione dedicate ai Santi Orientali, il video racconta anche le tradizioni marinare e al tempo stesso contadine del territorio, eccellente produttore di olio extravergine di oliva e antico e innovatore produttore di miele come accade nel Punto Verde Vivai dove si può partecipare a percorsi esperienziali dedicati al miele e acquistarlo (www.puntoverdeviai.it).

In Puglia, il turismo francese e in particolare nel Salento, potenziato anche dalla scelta di Dior di celebrare in piazza Sant’Oronzo a Lecce, la sua sfilata mondiale della collezione #cruise2021 è in continua crescita, nonostante le restrizioni ai viaggi, subite a causa del Covid-19. Prima della pandemia il mercato francese si posizionava al primo posto per numero di arrivi, con un bel 24 per cento. Ma i francesi continuano ad arrivare come testimonia lo stesso video-evento Salento mon amour à Paris 2020 (visibile anche su You Tube).