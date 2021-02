Dopo i continui cambi di fronte, scatta ancora la presa in giro della Rete nei confronti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex capo politico dei grillini. "Dopo mai con il Pd, mai con Berlusconi e mai con Draghi, Di Maio giura: 'Mai con il Movimento 5 Stelle'", recita un meme che diventa subito viral in Rete.