È morto Pierre Cardin, il grande stilista francese di origini italiane

Pierre Cardin, grande stilista francese e icona della moda di tutti tempi, si è spento all'età di 98 anni. nell'ospedale americano di Neuilly, nell'ovest di Parigi. L'annuncio arriva direttamente dalla famiglia tramite l'agenzia Afp.

I primi passi

Pierre Cardin nasce il 2 luglio del 1922 da una famiglia di facoltosi agricoltori a Sant'Andrea di Barbarana, frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, in Veneto. La miseria, toccata sulla pelle dopo la Prima Guerra Mondiale, spinge i genitori di Pierre Cardin a trasferirsi in Francia nel 1924. Nel 1936, a soli 14 anni, il giovane Pierre comincia l'apprendistato da un sarto a Saint-Étienne. Dopo una breve esperienza da Manby, sarto a Vichy, nel 1945 giunge a Parigi lavorando prima da Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Diventa il primo sarto della maison Christian Dior durante la sua apertura nel 1947 (dopo essere stato rifiutato da Cristobal Balenciaga) e partecipa al successo del maestro che inventa il New Look.

La carriera

Nel 1950 fonda la sua casa di moda, cimentandosi con l'alta moda tre anni dopo. Pierre Cardin diventa famoso per il suo stile futurista, ispirato alle prime imprese nello spazio. Preferisci tagli radicali, asimettrici e geometrici, anzichè le forme femminili. Ama lo stile unisex e la sperimentazione di linee nuove. Nel 1954 introduce l'abito a bolle. Pierre Cardin diventa in poco leader anche nel settore della moda extraeuropeo: nel 1959 è il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d'alta moda. Nel giro di poco tempo oltre che per la moda spicca la sua passione per gli immobili. E si trasforma così in uno più importanti couturier della seconda metà del Novecento, etichettato come "gigante della moda e del design".