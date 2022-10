Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio: arrivano le presentazioni in famiglia

Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio. Lui presenta alla famiglia la cantante

La loro storia è nata alla fine di quest'estate. Elodie e Andrea Iannone sembrano essere non solo innamorati, ma fanno sul serio, tanto che il campione di moto gp ha deciso di presentare la cantante alla famiglia.

Una fuga romantica a Madrid con Elodie, poi, le presentazioni in famiglia di Andrea Iannone

Non solo ecco servito il nuovo gossip di quest'autunno, che tra tante coppie che scoppiano, la loro sembra essere un'unione fatta di complicità e voglia di stare insieme. Elodie e Andrea Iannone sono si sono concessi una fuga romantica a Madrid, dove hanno trascorso momenti ricchi di passione e relax.

L'esperta di gossip Deianira Marzano, con tanto di foto-prova su Instagram, afferma che Elodie e Andrea Iannone sono stati avvistati in un bar di Vasto, città natale dello sportivo dove vive ancora tutta la sua famiglia. Andrea è molto legato ai genitori e al fratello e pare abbia deciso di presentare ai parenti la nuova fiamma.

Un incontro al quale Elodie non si è di certo sottratta, anzi. La 32enne ha messo ben volentieri da parte i suoi impegni di lavoro per andare a conoscere la famiglia di Andrea Iannone. Una love story nata dunque per gioco, un flirt estivo che sembrava passeggero, e che invece si sta dimostrando più importante che mai.

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte dei diretti interessati. Silenzio stampa da parte di Andrea Iannone, che lo scorso anno è stato protagonista a Ballando con le Stelle, mentre Elodie si è limitata a dire di trovarsi molto bene in compagnia del 33enne. A Vasto, in Abruzzo, Andrea Iannone era solito recarsi con Belen Rodriguez. I due hanno fatto coppia fissa per circa tre anni. Il pilota era addirittura pronto ad allargare la famiglia con la soubrette argentina ma il destino ha scelto diversamente.

Quindi, per Elodie sono lontani i giorni, dove aveva affermato che nessuno le avrebbe più rapito il cuore come ha fatto Marracash. Mentre proprio il cantante negli ultimi giorni ha affermato: "Credo che non ci sia nulla di male che due persone si lascino. Elodie sulla cover del mio disco? Eliminarla dopoesserci lasciati sarebbe stata una cancel culture".