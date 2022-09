Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto: è amore - FOTO

Elodie e Andrea Iannone mano nella mano per le strade di Milano, la coppia esce allo scoperto: è amore

Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto e subito i paparazzi del settimanale Chi, oggi 15 settembre in edicola, li ha pizzicati mentre si abbracciano, quasi a favore di flash. La neo coppia è stata immortalata per le vie di Milano e conferma le voci circolate nello scorso agosto circa la loro liaison. Non solo, fonti vicine dicono che i due hanno intenzione di fare sul serio e approfondire la loro conoscenza.



Dalle immagini, il campione di Moto Gp, Andrea Iannone, abbraccia affettuosamente Elodie, si sporge per darle un bacio, la tira in un gioco scherzoso tra loro, per poi riaccompagnarla a casa. Tra i due la complicità non manca, è evidente come si divertano insieme e, soprattutto, che hanno il desiderio di conoscersi e di viversi questo periodo senza porsi limiti, ma affrontando le cose giorno dopo giorno.