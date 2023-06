Elodie vola via dall’Italia: è pronta per la connivenza col suo Iannone

Elodie lascia l'Italia per seguire Andrea Iannone, ma non è un addio

Dopo un anno d’amore Elodie e Andrea Iannone danno un accelerata al loro rapporto e mettono in cantiere la convivenza. Ma la notizia dell’ultima ora è che questo sogno d'amore non si concretizzerà a Milano, dove vive attualmente la bella cantante, ma in terra elvetica, precisamente nella villa del suo motociclista del cuore. Lo lascia trapelare il settimanale Oggi.

Non è chiaro quale sia il motivo del cambio repentino - tutto lasciava presagire diversamente - ma è probabile che i due innamorati vogliano continuare a custodire la loro privacy, così come hanno provato a fare finora. In effetti, da Lugano Elodie e Andrea Iannone potrebbero condurre la loro vita insieme senza avere i riflettori puntati addosso senza che la cantante - che intanto continua a mietere successi in qualunque prodezza si lanci - debba rinunciare alla comodità di poter rientrare alla base meneghina quando vuole.