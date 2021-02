Federica Panicucci con le dita fasciate: ecco che cosa è successo

Federica Panicucci e la disavventura domestica

Federica Panicucci nella puntata di martedì 16 febbraio di Mattino 5 si presenta in onda con entrambe le mani infortunate, strette in piccole fasce bianche. Una particolarità anomala che incuriosisce subito il suo ospite, Raffaello Tonon, che domanda: "E' una nuova moda?". A quel punto la padrona di casa di Mattino 5 rivela: “Vorrei dirti di aver giocato a pallavolo, invece ho avuto un incidente domestico, mettiamola così. Si nota molto? Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. Non è bellissimo da vedere ma non posso farne a meno. Ho avuto momenti migliori“. “Ciò non incide sulla tua eleganza e bellezza– replica Tonon– incide sul nostro umore perché ci dispiace!”.