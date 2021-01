"Forse dovresti parlarne con qualcuno". Un consiglio che è diventato libro

"Forse dovresti parlarne con qualcuno": è la frase che spesso si dice quando si parla con parenti, amici e o colleghi in difficoltà. E forse è anche questo il motivo per cui questo libro è diventato un fenomeno internazionale grazie al passaparola. Perché con tutto il suo candore, il suo umorismo e la sua saggezza ci aiuta a comprendere cosa vuol dire essere umani: quanto possiamo essere fragili, ma soprattutto quanto possiamo essere forti quando decidiamo di cambiare, in meglio, le nostre vite.

Lori Gottlieb, un giorno, ha deciso che per aggiustare la sua vita doveva smettere i panni di esperta psicoterapeuta per diventare una paziente in terapia da un suo collega, il dottor Wendell. Forse dovresti parlarne con qualcuno è il racconto di una trasformazione, di come ognuno di noi lotta quotidianamente contro le difficoltà della vita per crescere, migliorare e liberarsi da tutte le sue prigioni fisiche e psicologiche. Grazie alle sue conoscenze di psicoterapeuta e alla sua esperienza di paziente, Lori Gottlieb ci conduce in questo percorso accidentato, riuscendo al tempo stesso a commuovere e divertire. Pagina dopo pagina scopriamo così tutte le verità e le menzogne che raccontiamo a noi stessi e agli altri, ogni giorno, per mantenere un equilibrio precario tra le nostre passioni, i nostri obblighi, le nostre paure, i desideri e le speranze. Cosa significa, insomma, essere umani.



L'AUTRICE

Lori Gottlieb è una psicoterapeuta e autrice bestseller. Come scrittrice ha collaborato con il "New York Time Magazine" ed è apparsa in molte trasmissioni televisive americane.

Genere: Storia, Tecnologia e Scienze

492 pagine

Prezzo: € 22,00