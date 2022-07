Francesco Totti e Noemi Bocchi, prove generali di convivenza

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti convive con Noemi Bocchi

L'ultimo gossip che circola via web e social, parla della probabile convivenza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sembrerebbe che l'ex capitano della Roma sia andato a vivere a casa della presunta e nuova compagna.

Mentre, l'ex moglie Ilary Blasi è rientrata dalla Tanzania, dove si è concessa una vacanza in compagnia dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La presentatrice sta continuando le sue ferie a Sabaudia. Francesco Totti, però, non è ancora stato fotografato in compagnia di Noemi Bocchi e non ha confermato alcuna convivenza, circa le voci messe in circolazione.