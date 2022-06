Georgina Rodriguez, che curve in alto mare (FOTO). E Ronaldo alla Roma...

Georgina Rodriguez, foto da urlo in barca

Selfie in barca per Georgina Rodriguez: lady Ronaldo in bikini regala una foto da sogno ai suoi milioni di fans. CR7 e la sua famiglia sono in vacanza a Maiorca. “Tanto amore”, aveva scritto in un altro post la modella argentina mostrando un scatto di famiglia con Cristiano Jr, 12 anni, i gemelli Eva e Mateo, 5, Alana Martina, nata nel 2017, e la piccola Bella Esmeralda.

Ronaldo-Roma, ok dei bookmakers. Ma il Bayern Monaco...

In tema di calciomercato tiene ancora banco la voce di Cristiano Ronaldo nuovamente in serie A, ma questa volta non con la maglia della Juventus. "Ronaldo, vicino l'addio allo United adesso si offre alla Roma e c'è la tentazione Bayern", titola la Gazzetta. La seconda vita di CR7 ai Red Devils potrebbe giungere al termine dopo un solo anno, che ha visto il portoghese segnare 18 gol in 30 partite di Premier League, senza riuscire a qualificarsi in Champions League. Ronaldo alla Roma è una trattativa a cui i bookmakers credono: la quota dell'arrivo di CR7 in giallorosso era già scesa da 16 a 9 nelle scorse settimane, offerta nelle scorse ore scesa a 6 volte da Sisal. L'opzione favorita, secondo quanto riporta Agipronews, resta comunque la conferma allo United, a 1,20, mentre PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona sono date a 12.