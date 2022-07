Giorgia "le canta" a Meloni: "Anche io mi chiamo così, ma non rompo i c..."

Botta e risposta social tra la cantante Giorgia e la premier Meloni; la prima prende le distanze dalla linea politica della premier di FdI, rievocando il tormentone "Io sono Giorgia" del 2019

“Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno”, questa la frase, correlata alla scritta "cit." e ad una foto che la ritrae sul palco, che la cantante Giorgia ha condiviso ieri, in serata, sul suo profilo Instagram, scatenando numerosi commenti dal popolo del web.

Il lapidario post della cantante è stato un chiaro richiamo al tormentone “Io sono Giorgia”, frase con cui la premier di Fratelli d’Italia, nel 2019, aveva esordito in un comizio e diventata poi virale in rete, dopo essere stata oggetto di un remix di Mem & J.

Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni, che, dopo la disputa social contro Elodie, è finita nel mirino di un’altra cantante, romana come lei e con il suo stesso nome, ma non in linea con le sue vedute politiche.

“Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”, ha replicato così la leader di FdI, in un post che ricondivide la storia della cantante.