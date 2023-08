Giulia Pisco denuncia ristorante anti-vengano: "Non vi vogliamo"

Giulia Pisco, sostenitrice della dieta vegan, si è sentita rispondere da un ristorante pugliese: "Vegani andate da un'altra parte"

Giulia Pisco è tra le influencer più conosciute per quanto riguarda il veganesimo e come altre sue colleghe spesso si trova davanti dei muri quando si tratta di mangiare solo cibi che non hanno origine animale. La creator ha infatti chiamato un ristorante pugliese dopo aver consultato online il menù, che effettivamente conteneva molti piatti vegan, con l'obiettivo di uscire a cena con gli amici. La risposta del titolare l'ha però spiazzata.

"Qui non accettiamo vegani, andate da un’altra parte", ha affermato il ristoratore lasciando la Pisco incredula. L'influencer ha poi denunciato l'accaduto su TikTok, dove conta oltre 28mila follower.