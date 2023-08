Influencer vegana morta di fame a 39 anni: da più di sei anni non beveva acqua

L'influencer vegana Zhanna Samsonova morta di fame a 39 anni

L'influencer russa vegana e crudista Zhanna Samsonova sarebbe morta il 21 luglio all'età di 39 anni dopo una dieta estrema a base di frutta esotica che portava avanti da anni. Secondo i suoi amici e la sua famiglia sarebbe morta di fame, dopo aver cercato cure mediche durante un viaggio nel sud-est asiatico, in Malesia, dove viveva. La notizia, che in queste ultime ore ha fatto il giro del mondo, è stata riportata dai media locali.

Samsonova, conosciuta sui social con il nome d'arte Zhanna D'Art, con migliaia di follower su TikTok, Facebook e Instagram, promuoveva l'alimentazione a base vegetale che consisteva in frutta, germogli di semi di girasole e frullati. In alcuni periodi la 39enne praticava anche il "digiuno secco", in cui si rifiutava di mangiare o bere qualsiasi cosa per giorni. Da più di sei anni sembra che avesse smesso di bere acqua, sostituendola con succhi di frutta. “Non bere acqua è un'esperienza comune tra i fruttariani crudi. Non ho sete d'acqua. Non voglio bere acqua. Prendo la mia acqua da frutta e noci di cocco e mi va bene”: così scriveva l'influencer in uno dei suoi post sui social.

Secondo i media locali, la donna, dopo aver preso un'infezione simile al colera, si sarebbe aggravata a causa della sua alimentazione estremamente restrittiva, come dichiarato dalla madre, ma la causa ufficiale della morte non è ancora stata determinata. Ora la famiglia sta cercando di riportare il corpo in Russia. "Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta", ha raccontato un amico a Newsflash. "L'hanno rimandata a casa per farsi curare ma era scappata di nuovo".