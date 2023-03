Goggia prova ad allontanare le voci. E Mentana stuzzica l'amico Giletti

Goggia-Giletti, la campionessa ci mette un punto in un'intervista: "Stiamo parlando del niente di niente"

La 'regina delle nevi' Sofia Goggia, dopo un eclatante finale di stagione e la conquista della quarta Coppa del mondo in Discesa libera, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, in edicola questa settimana (30 marzo), racconta alcuni lati di sè che il pubblico ancora non conosce.

Sofia Goggia, racconta le sue fragilità e paure

Sofia confessa: "Alcune volte la mattina mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa è il dolore dell’anima. Sono cresciuta con una irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni".

LEGGI ANCHE: Goggia-Giletti, lei: "Non sono single". Da Fazio: "Voglio diventare più forte"

La campionessa di sci continua: "La mia paura più grande è quella di non essere mai abbastanza. Da un lato è una spinta propositiva per raggiungere i miei obiettivi. Dall’altro lato è qualcosa di patologico, il mio sentirmi sempre un po' sbagliata. Non so accettare una cosa diversa dall’idea di perfezione".