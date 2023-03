Goggia-Giletti, lei: "Non sono single". Da Fazio: "Voglio diventare più forte"

Sofia Goggia orpite da Fabio Fazio racconta un momento inedito e confessa che senza velocità non sa vivere

La 'regina delle nevi' italiana, Sofia Goggia è tornata ieri sera (26 marzo) ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Dopo il vedo che sintetizza alcune delle grandi imprese dell’azzurra, lei afferma: "Vorrei essere un’atleta migliore. E’ da una vita che lo faccio, ma non mi sento ancora di essere la sciatrice che vorrei. Vorrei migliorare la tecnica, ora ho 30 anni, entro nel mio ultimo quadriennio".

Mentre in vista delle Olimpiadi di Cortina la campionessa dice: "L’importante è partecipare? Non è proprio il mio motto. L’importante è dare tutto quello che hai. Vincere anche è molto importante ma quello non dipende solo da te".

Fabio Fazio punzecchia Sofia Goggia, che racconta un momento inedito della sua vita e determinazione: "Durante l’anestesia, io mi sono riposata, mi sono anche sentita rigenerata dopo". Si parla dell’anestesia legata all’ operazione seguita all’incidente del 17 dicembre, quando si è rotta la mano a Saint Moritz, è arrivata a Milano e si è operata, poi è stata invitata a casa di Giorgio Armani, è tornata quindi a Saint Moritz e il giorno dopo ha gareggiato e, naturalmente, ha vinto la gara.

“Senza la velocità non vivrei: è una condizione in cui mi trovo bene. Non sono bravissima a crearla da zero, ma quando supero determinate velocità penso di essere abbastanza brava”, conclude Sofia Goggia.