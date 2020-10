H&M, in negozio la macchina per trasformare gli indumenti usati in nuovi

H&M ha reso noto che a partire dal 12 ottobre i clienti che frequenteranno uno degli store del gruppo in via Drottninggatan, a Stoccolma, potranno vedere all’opera Looop, la macchina che trasforma i vecchi capi in nuovi. Looop, riporta PambiancoNews, disassembla gli indumenti usati per poi assemblarli di nuovo. I capi vengono puliti, sminuzzati in fibre e filati in nuovo filo che viene poi lavorato e trasformato in un nuovo prodotto. La macchina se necessario aggiunge alcuni materiali vergini provenienti da fonti sostenibili, ma “ovviamente lavoriamo per ridurre al minimo questa quota”, spiega in una nota il colosso svedese del fast fashion. Il sistema, inoltre, non utilizzando acqua e prodotti chimici, ha un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto alla produzione ex novo di capi.

“Esploriamo costantemente nuove tecnologie e innovazioni per aiutare a trasformare l’industria della moda così da ridurre la dipendenza dalle risorse vergini”, spiega Pascal Brun, head of sustainability di H&M. “Coinvolgere i clienti è la chiave per ottenere un vero cambiamento e siamo entusiasti di vedere cosa ispirerà Looop”.

Il costo del servizio è di 100 corone svedesi (circa 10 euro) se si è iscritti al loyalty club di H&M, di 150 corone per tutti gli altri. Il ricavato sarà utilizzato per i progetti relativi alla ricerca di nuovi materiali. L’obiettivo del gruppo H&M è quello di arrivare a utilizzare entro il 2030 solo materiali riciclati o reperiti in un modo più sostenibile.