Halloween, l'incantesimo firmato Alessandro Borghese: ecco Hocus Pocus

Hocus Pocus: l’incantesimo di Halloween firmato chef Alessandro Borghese

Le tavolozze di colore si tingono di viola e arancione, tra le vetrine fanno capolino fantasmi e zombie e la zucca si prende la scena: sta per arrivare Halloween!

Per vivere un Halloween “da paura!” quale miglior location del ristorante AB - Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese, in via Belisario 3 a Milano?

La ricetta speciale Hocus Pocus, creata dell’istrionico chef, è ispirata al celebre cult cinematografico che ha visto Kathy Najimy Bette Midler e Sarah Jessica Parker vestire i panni delle sorelle Sanderson nel 1993, di cui è uscito in questi giorni il sequel.

Il nuovo primo piatto a tema Halloween firmato da chef Borghese è pronto a stupire i commensali di AB - Il lusso della semplicità, sia a Milano che a Venezia, dal 22 ottobre al 6 novembre, in un festeggiamento prolungato per la gioia di grandi e piccini.





All’interno della nuova ricetta non può mancare l’indiscussa protagonista di Halloween: la zucca. Hocus Pocus, infatti, si compone di bottoncini di zucca e caffè mantecati al burro e salvia, con radicchio tardivo acidulato, tartufo nero e fondo d’oca.

Non solo infinito piacere per il palato. Il ristorante AB - Il lusso della semplicità è una location dall’alto valore estetico ed emozionale, che vanta una splendida cucina a vista e un arredamento chic e sofisticato, che rispecchia la personalità di chef Borghese e dimostra la sua passione per la musica e per l’arte. Il locale, infatti, ospita regolarmente mostre temporanee, per regalare ai commensali l’appagamento della vista oltre che del gusto.

Frammenti, la nuova esposizione visitabile fino a metà novembre 2023 e realizzata in collaborazione con Tabor Group s.r.l., è una sintesi del lavoro degli ultimi anni di Alessandro Antonucci dove i dipinti creano continui cortocircuiti alla linearità della narrazione attraverso una disomogeneità stilistica. Lo spirito creativo che si respira al ristorante, assieme all’accoglienza premurosa, al servizio attento e alla personalizzazione delle proposte sanno sempre come rendere speciale l’esperienza dei commensali.

Tra maschere e zucche, chef Alessandro Borghese al ristorante AB - Il lusso della semplicità aspetta zombie, scheletri, streghe, fantasmi e tutti gli ospiti che vogliono vivere intense emozioni e respirare l’anima della festa più dark dell’anno. Pronti a vivere un Halloween spaventosamente delizioso?