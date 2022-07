Il triangolo: Ilary Blasi, Totti e Noemi tutti insieme a cena

Ospiti di un compleanno, Ilary Blasi e Francesco Totti sedevano a pochi passi dal tavolo di Noemi Bocchi

Un'altro gossip si aggiunge alla lunga lista a quelli della vicenda della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il settimanale Oggi, in edicola, fornisce immagini dettagliate di una cena avvenuta il 23 ottobre del 2021, presso il ristorante capitolino La Villa, un locale di proprietà di Andrea Battistini che nel 2020 partecipò a Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti.

In occasione del compleanno di Anna e gli ospiti d'onore erano i coniugi Totti. Nell'articolo e foto vine fatto notare che Noemi era seduta al tavolo di fronte, ma non si è mai avvicinata alla coppia. Il tutto sotto lo sguardo vigile del famoso pr delle serate romane Alex Nuccetelli, grande amico di Totti, gli presentò Ilary.

Le voci si scatenano: Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi? O Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary? Mentre la Blasi dopo la "fuga" in Tanzania è tornata in Italia e si è trasferita nella casa di Sabaudia, sul litorale laziale. Per la prima volta in vent'anni senza il Capitano. L'ha "documentato" su Instagram, come tutto ultimamente: notano i fan che non è mai stata tanto attiva sui social come adesso.