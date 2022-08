Ilary Blasi dopo l'addio a Totti stop dalla tv per almeno un anno. Rumors

Dopo la rottura con Totti la conduttrice Ilary Blasi vorrebbe prendersi una pausa dalla tv

Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi annunciano la separazione. La fine del matrimonio più amato degli italiani ha suscitato uno tsunami di reazioni.

Arrivano nuove indiscrezioni da Dagospia secondo cui la conduttrice romana avrebbe deciso di prendersi una lunga pausa dal suo lavoro. La Blasi vuole viversi questo momento difficile in solitudine, lontana dai riflettori e dal gossip.

Tutti i media stanno facendo carte false per ottenere la prima intervista esclusiva di Ilary Blasi, sarebbe lo scoop più atteso del momento, ma la conduttrice non ne vuole sapere, si è chiusa a riccio, rifiuta inviti e dichiarazioni. Per il momento continuano a circolare le foto di Francesco Totti paparazzato sotto casa della nuova fiamma, Noemi Bocchi, mentre Ilary si consola in vacanza con le amiche.