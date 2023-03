Ilary Blasi fa sul serio con Bastian Muller: la foto social con bacio e...

Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più innamorati, dalla prima foto social alla dedica: "Tanti auguri tesoro"

Ilary Blasi e Bastian Muller ormai fanno sul serio. La conduttrice e l'imprenditore tedescono sono usciti allo scoperto (ufficialmente) su Instagram. Le prime foto risalgono a novembre 2022, quando i paparazzati li avevano “beccati” prima per le strade di Roma, poi Germania da lui, fino a Montecarlo per un weekend di relax. Ma non era mai avvenuta un'uscita “pubblica”.

Stavolta invece Ilary ha deciso di pubblicare una foto in cui compare accanto a lei Bastian e un bacio in primo piano. L'ex signora Totti ha infatti colto l'occasione del compleanno del suo Bastian per uscire allo scoperto, omaggiando il compagno con un'autentica dichiarazione d'amore pubblicata nelle stories Instagram del volto di Mediaset. Una sequenza di immagini in cui i due appaiono abbracciati, innamorati, appassionati e un messaggio di buon compleanno: "Happy birthday darling. I wish you all the best... so much love", "buon compleanno amore, ti auguro il meglio", ha scritto Ilary nella stories.

