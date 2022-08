Ilary Blasi scappa in Trentino, con lei una nuova fiamma? È giallo sul nome

Ilary Blasi scappa in montagna in Alto Adige, ma con chi?

La presentatrice continua le sue vacanze, la prima estate di senza Francesco Totti, dopo 20 anni di matrimonio. Prima Zanzibar, poi Sabaudia, e adesso l’Alto Adige. "L'ex Capitana" ha condiviso sui social le foto della sua gita al lago di Braies. Insieme a lei un "fotografo" che le ha scattato le foto che però non si mostra, rimanendo così ‘misterioso’. Chi sarà l'accompagnatore?

Ilary Blasi va via da Sabaudia per lasciare il posto a Francesco Totti

Continua la prima estate di Ilary senza Francesco Totti. Dopo il viaggio in Tanzania, la conduttrice si è diretta nella sua località balneare preferita: Sabaudia, a Villa Volpi, che per più di vent'anni ha condiviso con l'ormai ex marito, Totti.

Ilary avrebbe ora dato il cambio a Francesco Totti, arrivato nella località pontina il 3 agosto con i loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Totti dovrebbe restare in vacanza nella località balneare vicino la Capitale con le due figlie e i domestici fino a Ferragosto, mentre il primogenito Cristian farà avanti e indietro per via degli impegni con l'Under 18 della Roma.

C'è chi giura che al Circeo ci sia anche la nuova fidanzata dell’ex capitano, Noemi Bocchi, e di averlo visto entrare nel residence dove lei avrebbe preso un appartamento in affitto, a due passi dal lungomare e in direzione Terracina. Ma per ora Totti continua a non lasciare dichiarazioni.