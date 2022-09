Ilary Blasi va a teatro, dopo l'intervista bomba di Francesco Totti

La conduttrice Ilary Blasi si fa vedere a teatro, dopo l'intervista bomba dell'ex marito Francesco Totti

Ilary Blasi torna alla mondanità, dopo l'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, dove l'ex marito Francesco Totti ha ammesso in pieno la sua infedeltà. Ilary accompagnata da una sua amica è accorsa ad applaudire l'amica Eleonora Abbagnato, in occasione della "Serata Preljocaj" che celebra uno dei coreografi più innovativi della scena internazionale, Angelin Preljocaj, con due sue creazioni: "Annonciation" e, in prima assoluta, "Nuit romaine", al Teatro dell'opera di Roma.



La conduttrice è sempre più filiforme tanto che sta allarmando i suoi fan, che la vedono troppo magra. Elegante e sorridente Ilary ha dispensando sorrisi a favore di flash, ma non ha risposto alle domande dei curiosi. Mentre, Francesco Totti è stato pizzicato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, all'uscita dalla residenza romana della sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Dagli scatti si vede l'ex capitano della Roma era in compagnia di un amico storico e della figlia Isabel, che il gossip sostiene essere diventata amica di giochi dei figli di Noemi.