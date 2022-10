In Italia è boom di divorzi, ma si può spendere fino a 60mila euro a coppia

In Italia divorziare può costare fino a un massimo di 60mila euro a coppia, tutto dipende dagli accordi dall'iter di separazione

In Italia ogni 5 secondi una coppia decide di separarsi e divorziare, a seconda dell'accordo e dell'iter che si sceglie di seguire, può costare fino a 60.000 euro a coppia. Nel nostro Bel Paese ci sono in media 267 richieste di separazione al giorno.

In particolare tra il 2010 e il 2019 le separazioni sono aumentate dell'11% (da 88.191 a 97.474). La Calabria (+66%) è la regione con il più forte aumento. Mentre nel Lazio (-9%), le separazioni sono diminuite. Nonostante l’opinione comune, il lockdown del 2020 non ha fatto aumentare il numero di crisi coniugali fotografate dalle statistiche: sia le separazioni (-18%) che i divorzi (-22%) sono diminuiti. I numeri 2021 si prospettano simili al 2019.

Un divorzio può costare da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 60.000 euro per coppia, a seconda del livello di accordo e consensualità nell'iter. Occorrono 3 mesi per separarsi in maniera consensuale e 3 anni, in media, per via giudiziale: i costi oscillano tra i 1.000 e i 10.000 euro. Mentre servono 3 mesi per divorziare in maniera consensuale, oltre 2 anni se giudiziale: i costi oscillano tra i 1.500 e i 20.000 euro

Quando la coppia è in totale disaccordo, i tempi complessivi di separazione e divorzio possono arrivare a 10 anni, con costi complessivi medi di almeno 15.000 euro per coniuge (perizie ed investigatori privati esclusi).

Gli iter di separazione e divorzio di persone famose, dai patrimoni ingenti, seguite dagli avvocati più prestigiosi, sono nell’ordine di centinaia di migliaia di euro, in misura proporzionale ai patrimoni

Nel 2020, per ogni 10 persone divorziate, quasi 2 si sono risposate. Nel 62% dei casi ci si risposa con chi è alle prime nozze e nel 6% con chi è vedovo. Nel 32% ci si risposa tra divorziati. L'indagine è stata condotta da Moneyfarm, società internazionale di investimento con approccio digitale, in collaborazione con smileconomy, società indipendente di consulenza in educazione finanziaria.