In Salento inizia la raccolta delle melagrane e nascono i succo bio

Gioia per gli occhi, felicità per la salute. Finita la vendemmia, inizia la raccolta delle melagrane nel Salento, un frutto tipicamente mediterraneo, molto radicato in questa zona, che mette allegria solo a vederlo.



Amato sin dall’antichità classica e utilizzato per decorare gli altari barocchi delle chiese leccesi, la malagrana è un frutto ricco di simboli. Porta fortuna perché rappresenta l’abbondanza, la prosperità e l’unità nella moltitudine.



Siamo nell’azienda agricola AgrinSalento a Salice Salentino ( www.agrinsalento.it) sulla romantica via dei Due Mari che congiunge lo Jonio e l’Adriatico. Qui le melagrane di varietà AKO, belle e mature sono già pronte per essere colte e vengono trasformate in sani succhi biologici senza l’aggiunta di zuccheri. Se ne dovrebbe bere almeno uno al giorno per preservare l’organismo dall’insorgere di malattie anche molto serie. Sono note infatti le proprietà anti cancerogene della malagrana.



A guidare AgrinSalento sono i giovanissimi fratelli Chiara e Stefano Solito con il loro cuginetto, Francesco. Hanno fatto tesoro di tutta la passione e l’esperienza dei rispettivi papà.



“Noi ci mettiamo una grande cura e passione nell’offrire i nostri prodotti agricoli che vengono realizzati con le melagrane, i frutti, gli ortaggi e il grano coltivati nei nostri terreni vasti ben 200 ettari. Anche il miele delle nostre api nasce dalle nostre coltivazioni biologiche di frutti di bosco”.



Chiara ha una storia bellissima che merita di essere conosciuta: “Io personalmente sono molto legata al succo di melagrana perché mi ha aiutata a superare un problema di salute molto serio. Bevendolo ogni giorno, non ho più avuto bisogno di essere sottoposta a un intervento molto delicato e ho superato brillantemente il mio problema di salute. Ecco perché la mia azienda la considero una vera e propria MISSIONE. Ho la MISSIONE di diffondere il consumo del succo di melagrana perché voglio fortemente che altre persone proteggano la loro salute, come ho fatto io”.



E così mentre il piccolo Francesco scorrazza felice tra gli stupendi alberi di melograno Stefano commenta: “La terra ci dà tutto. E noi siamo felici di realizzare solo prodotti naturali, rigorosamente biologici”.



In Stefano, Chiara e anche nel piccolo Francesco c’è tutto l’entusiasmo e la passione della loro giovane età. Bellissima la dedica che hanno scritto per i loro padri, di cui hanno preso il testimone:



“I nostri papà ci hanno reso così orgogliosi per il successo che man mano maturano. Noi ci congratuliamo per questo bel salto di qualità e dai loro esempi capiamo che da enormi progetti derivano grandi responsabilità. Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Così avete fatto e una nuova porta si è aperta.



Noi con voi entriamo senza aver paura, aiutandovi ad affrontare ogni prossimo giorno con la stessa tenacia, la stessa intelligenza che vi ha portato fin qui. Con la speranza che il successo sia sempre davanti a voi e che la fortuna sia al vostro fianco. Un augurio per tutto il futuro da Chiara, Stefano e Francesco”.



Oggi Agrinsalento produce, trasforma e vende i prodotti tipici del Salento. Dai succhi di melagrane ai vini fino al miele, dalla pasta realizzata con il grano del senatore Cappelli e il pregiato grano Triticum fino ai tarallini, alle conserve di verdure, alle creme e ai patè AgrinSalento è il posto giusto se si vuole vivere bene e in salute, facendo felici se stessi e gli amici con gustosi e sani regali golosi.





VEDI IL VIDEO



VIENI CON NOI NEL CAMPO DI MELAGRANE



https://www.facebook.com/62044 1691475750/videos/287793457909 3215



















Agrinsalento



www.agrinsalento.it







Contrada Mazzetta sn



Strada Provinciale San Pancrazio Salentino – Porto Cesareo km 2,8



73 015 Salice Salentino (LE)



Tel. + 39 0832 18 32 016



Cell. +39 345 71 86 166



Email info@agrinsalento.it