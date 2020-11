Ironia web: "In questo brutto momento ti mando un'immagine di... Speranza"

L'ironia sferzante del web non risparmia nessuno: motti, battute, barzellette diventano subito virali, soprattutto quando fanno ridere di gusto su fatti quotidiani e di cui tutti sono a conoscenza. Ecco allora che in un meme circolato sui social nelle ultime ore, qualcuno invia ai propri contatti la foto del ministro della Salute Roberto Speranza che dice: "In questo brutto momento ti mando un'immagine di... Speranza".