Isanity di Ica system. La tecnologia al servizio della salute di tutti

Isanity di Ica System è nata a Gennaio 2020, in piena pandemia ed è il risultato di uno studio a livello tecnologico iniziato 5 anni fa. Questo brevetto, totalmente Made in Italy, è stato subito adottato da aziende importanti ed è il frutto dell’eccellenza del nostro territorio, studiato per essere totalmente efficace per salvaguardare la nostra salute, sanificando gli ambienti e rendendoli salubri 24 ore su 24, sempre e contro ogni tipo di virus e batteri. Nicholas Durante ha intravisto subito le possibilità a livello tecnologico di questo prodotto innovativo e rivoluzionario, senza trascurare mai il senso di solidarietà e attenzione nei confronti della comunità Italiana, caratteristica tipica degli imprenditori moderni e della nuova generazione.

Isanity

“Non si puo’ fermare un Paese intero a causa di un virus” -dice Nicholas Durante- “ci siamo concentrati sull’interesse della collettività. Sin dall’inizio Isanity ha sviluppato progetti legati a un mondo pulito e sano, da applicare ancor prima di una pandemia ad ospedali, case di cura, scuole”. I modelli vengono scelti in base ai metri quadrati, i più venduti sono il 300 e il 900, la manutenzione viene fatta ogni 2 anni; Isanity è già richiestissimo, sia da alcune Regioni Italiane nel Settore Trasporti, ma anche all’estero e Isanity è unico a non avere il filtro Hepa.

“E’un mix di elementi chimici segreti brevettati” -aggiunge Nicholas- “abbiamo fatto tutto da soli, senza alcun tipo di finanziamento da parte dello Stato, ci siamo appoggiati a laboratori certificati dalla Regione Veneto per le analisi e, nota importantissima da sottolineare, il nostro brevetto è stato testato, per la sua efficacia, su SARS Cov 2 dal Dipartimento di Medicina Molecolare di Padova.

Il mio sogno, pero’, resta quello di ritrovare un grande investitore e sanificare le città particolarmente contaminate, iniziando da Roma e Milano! Salvare il mondo non mi sembra una cattiva idea!”

