Ita, le rigide regole per il personale: no a fumo e foto sui social

Ita Airways, le regole per steward e hostess

Ita Airways ha diffuso un vademecum per steward e hostess. L'obiettivo della compagnia di bandiera è fare in modo che i dipendenti abbiano «un aspetto impeccabile, elegante, in linea con i valori di Ita Airways», perché «le nostre uniformi non sono abiti da lavoro: sono un modo per portare nel mondo lo stile».

L'uniforme

Viene spiegato al personale che va indossata solo in servizio, lungo i tragitti di andata e ritorno dal lavoro e in occasione di altri impegni organizzati dalla Compagnia, perché «il personale in uniforme rappresenta l’immagine della compagnia, per questo la divisa va indossata in modo impeccabile in ogni circostanza e luogo».

Non si fuma, non si beve, non si mangia

Con la divisa non si può fumare in pubblico o in presenza di passeggeri, stare a braccia conserte o tenere le mani in tasca, non si possono consumare bevande o cibi, nemmeno masticare una gomma. Vietato poi indossare cuffie, tenere apparecchiature elettroniche come i telefonini fissate visibilmente all'uniforme o appese al collo. Attenzione anche ai social: non è consentito "pubblicare foto personali in divisa o in cui compare, in altro modo, il brand Ita Airways".