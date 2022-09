Kate Moss e la collana che Depp le regalò tirandola fuori dal sedere

Kate Moss e la collana di diamanti che Johnny Depp le regalò tirandola fuori dal sedere. Il racconto

Kate Moss rivela un nuovo piccante episodio della sua relazione con l'attore Johnny Depp. L'ex top model in un video creato con "British Vogue" mentre descrive un look a lei molto caro, parla di come la collana di diamanti che indossava nello scatto in questione, fosse in realtà un regalo dell'attore, dicendo: "Quella è la collana di diamanti che Johnny mi ha regalato, sono stati i primi diamanti che io abbia mai posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del suo sedere".

"Stavamo andando a cena fuori e lui ha detto: "Ho qualcosa nel sedere, puoi dare un'occhiata"" ha spiegato la modella, che prosegue: "e io ero tipo 'cosa?', ho messo la mano nei suoi pantaloni e ho tirato fuori una collana di diamanti".



"Quella collana di diamanti" aggiunge indicato la foto nella quale indossava il gioiello abbinato al suo abito preferito di John Galliano – che Kate dichiara anche di aver smarrito e chiede a chiunque lo avesse ritrovato di riportarglielo – e al suo paio preferito di Manolo Blahnik in occasione del CFDA Fashion Awards a New York City nel 1995.