Classifica migliori distillati al mondo, Johnnie Walker e Tanqueray svettano

Un 2019 di conferme per i brand del portfolio Diageo Reserve - la collezione di distillati ultra premium di Diageo – con i propri marchi nelle primissime posizioni DELL’ ANNUALBRANDS REPORT 2012 DI DRINKS INTERNATIONAL, la classifica del settore beverage stilata ogni anno dalla testata britannica considerata il più autorevole punto di riferimento per gli addetti ai lavori.

In base ai risultati dell’anno precedente, il Report annuale di Drinks International stila classifiche top ten per categorie di prodotto, secondo una doppia graduatoria: quella Best Selling, tenendo come indicatori i volumi di vendita, e quella dei Top Trending, che premia invece i brand di maggior tendenza.

Le classifiche vengono stilate in base ai riscontri di un panel di esperti del settore di tutto il mondo (proprietari di locali, bar manager e bartender) sulle tre migliori etichette dei loro locali perognuna delle due graduatorie.

Il report annuale 2020 premia nuovamente i distillati del portfolio Diageo Reserve, che dominano nella sezione vodka e tequila rispettivamente con Ketel One e Don Julio

mentre Tanqueray, JohnnieWalker e Bulleit conquistano nuovamente le classifiche tra i gin, scotch e american whiskey.

Per Ketel One, la storica vodka olandese, si tratta dell’ottavo anno consecutivo sul gradino più alto del podio sia tra i Best Selling (scelta da più del 30% degli intervistati) sia tra i Top Trending. La distilleria olandese di Ketel One è stata lo scorso anno anche la sede di una finale della Diageo WorldClass 2019, la competizione globale a colpi di cocktail dove viene eletto il miglior bartender del mondo.

Tra la top 10 Best Selling di categoria anche Cîroc, vodka ottenuta da uve bianche francesi,che conquista il nono posto.

Don Julio rimane saldo al numero uno tra i tequila Best Selling per il quinto anno di fila, con una crescita sempre più accelerata nel mercato europeo.

Il brand messicano è anche secondo nella classifica Top Trending, dove entra prepotentemente al quinto posto Casamigos, il tequila acquisito da Diageo e creato da George Clooney che sta ottenendo sempre più consensi.

Tra i gin Tanqueray riconquista la vetta come Best Selling, è secondo tra i Top Trending e secondo anche nella Bartenders Choice, classifica stilata chiedendo ai bar manager quale brand, tra tutte le tipologie di spirits, apprezzino maggiormente.

Negli ultimi otto anni Tanqueray non è mai uscito dalle prime due posizioni di questa speciale classifica ricevendo l’anno scorso, nella decima edizione del report, il primo premio come Bartenders Choice All Time.

Grande successo anche per Bulleit che per la quarta volta in cinque anni è primo nella classifica BestSelling tra i whiskey americani, ottenendo poi il secondo posto tra i Top Trending e l’ottavo nella top10 tra i Bartenders Choice.

Il successo del portfolio prosegue tra gli scotch, dove Diageo piazza tre brand nella top 10 BestSelling, con il celebre Johnnie Walker al primo posto, Talisker in ascesa al quarto e Lagavulin al decimo.

Per Johnnie Walker si tratta della decima volta in undici anni sul gradino più alto del podio ed è presente al quarto posto anche nella classifica Top Trending.

Nelle classifiche di categoria non manca Zacapa, il pregiato rum guatemalteco, che rimanesaldamente nella top 10 sia per quanto riguarda i Best Selling che nella graduatoria Top Trending.Mentre Roe&Co ottiene il settimo posto come irish whiskey più venduto al mondo.

In chiusura, il report ha pubblicato le scelte dei bartender intervistati per quanto riguarda lacreazione dei cocktail classici. I marchi Diageo risultano i più utilizzati in sette cocktail su dodici,come Zacapa per il Rum Old Fashioned, Tanqueray nel Dry Martini e Johnnie Walker nel Penicillin,sottolineando la versatilità dei distillati Diageo dietro il bancone.