Coronavirus, Michelle Obama: "Io e Barack ci rilassiamo guardando Netflix"

Michelle Obama durante una telefonata con Ellen DeGeneres dichiara: "Nei giorni d'isolamento io e Barack ci rilassiamo guardando Netlix"

In assenza delle riprese dell'omonimo talk show, causa emergenza coronavirus, Ellen DeGeneres ha deciso di filmare le telefonate con gli amici famosi direttamente da casa sua, tra i tanti Justin Timberlake , Jessica Biel, John Legend e Chrissy Teigen.

A finire nella rete anche l'ex First Lady, che racconta alla conduttrice le giornate di casa Obama durante la quarantena: "Siamo tutti a casa, le ragazze sono tornate e fanno lezione on-line ognuna nella rispettiva stanza - continua - Stiamo cercando di mantenere una routine, ci rilassiamo un po' con Netflix". Ma trapela la preoccupazione dell'Obama quando si parla del danno all'economia e della gente che sta soffrendo e che soffrirà a causa del virus. "È un buon esercizio ricordarci che non abbiamo bisogno di molte cose - continua Michelle - avere gli affetti, avere la salute, questo è importante. Sii grato per quello che hai e sii pronto a condividerlo quando sarà il momento, una lezione che voglio i miei figli capiscano". La telefonata si è poi conclusa con i toni leggeri della DeGeneres.