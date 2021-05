Le nozze segrete di Boris Johnson: a ruba l'abito della sposa da 3.300 euro

Il Premier inglese Boris Johnson ha sposato Carrie Symonds con una cerimonia-lampo e assolutamente segreta: solo 30 persone sono state ammesse alle nozze, rese pubbliche solo in seguito, con la pubblicazione di alcune foto della cerimonia.

Proprio grazie a tali immagini, in poche ore ha fatto decisamente furore l'abito indossato dalla sposa: una creazione dello stilista greco Christos Costarellos in vendita sui portali Net-A-Porter e Modesens per 2.870 sterline (più di 3.300 euro), ma rapidamente andata esaurita, in tutte le taglie! Descritto come un vestito per una sposa “che non ha timore di brillare”, l'abito è fatto di seta e tulle color avorio e, come molte creazioni di Costarellos, presenta delle trame che si rifanno alla tradizione greca.

Carrie lo ha ingentilito con una bella acconciatura, fermata da una corona di fiori. Decisamente meno originale il look dello sposo, con abito scuro e cravatta blu, per il quale era il terzo matrimonio: il primo religioso (con rito cattolico), dopo due “sì” solo civili, che la Chiesa non riconosce. La coppia (che nell'aprile 2020 ha avuto un primo figlio, chiamato Wilfred) ha rinviato alla prossima estate dei festeggiamenti più allargati, nonché il viaggio di nozze, per il quale si parla con insistenza dell'Italia.