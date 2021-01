Tiffany, Lvmh cambia i vertici: Anthony Ledru ceo, Burke presidente

Lvmh ha finalizzato l'acquisizione di Tiffany. Lo si legge in una nota congiunta di ieri. Il ceo Alessandro Bogliolo, che lascia il 22 gennaio, sara' sostituito da Anthony Ledru. Ledru e' stato in precedenza vice-direttore generale responsabile delle attivita' commerciali globali di Louis Vuitton.

Alexandre Arnault, figlio del ceo di Lvmh Bernard Arnault, che in precedenza ha lavorato presso Rimowa, diventera' direttore esecutivo e responsabile del prodotto e comunicazione di Tiffany. Michael Burke, ceo e presidente di Vuitton, infine diventera' presidente di Tiffany. Circa il 99% degli azionisti del famoso gioielliere newyorkese si e' espresso a favore di questa unione, che avviene a un prezzo di 15,8 miliardi di dollari, contro i 16,2 miliardi iniziali. "Siamo fiduciosi nella capacita' di Tiffany di accelerare la sua crescita, di innovare e di rimanere il marchio di gioielli piu' desiderabile", ha detto Bernard Arnault nella nota ringraziando Alessandro Bogliolo e il suo team per "il lavoro svolto negli ultimi tre anni, soprattutto nel difficile periodo che il mondo sta attraversando". Annunciato nel novembre 2019, l'impegno tra Tiffany e Lvmh, il marchio di lusso numero uno al mondo con circa 70 case (tra cui Louis Vuitton, Dior, Ce'line, Bulgari, Hennessy, Dom Perignon), e' stato interrotto nel settembre 2020 nel contesto della crisi economica causata dal Covid-19, prima che i gruppi si riconciliassero in ottobre e concordassero un prezzo rivisto di 131,50 dollari per azione, in calo rispetto ai 135. Il 30 dicembre, gli azionisti di Tiffany avevano approvato la fusione con Lvmh per 15,8 miliardi di dollari, un affare da record nel settore dei beni di lusso.