Margot Robbie e Dua Lipa vittime di body shaming su Twitter, "Che flaccidume"

Margot Robbie e Dua Lipa vittime di body shaming: paparazzate in vacanza al naturale, in costume e senza trucco, "deludono" e ricevono insulti

Il body shaming non risparmia nemmeno due star internazionali come Margot Robbie e Dua Lipa. In questi giorni su Twitter hanno iniziato a circolare degli scatti dell’attrice e della cantante paparazzate in vacanza, "al naturale", in costume da bagno e senza trucco mentre ognuna usciva dall'acqua dopo aver fatto un bagno. Robbie sulla sabbia dei tropici e Dua Lipa mentre risale sullo yacht dopo la nuotata. Le foto però non hanno accontentato le aspettative esigenti della platea che subito ha preso le sembianze di giudice intransigente, pronto a non perdonare alcuna imperfezione alle due divine. Critiche al vetriolo dagli uomini, ma anche dalle donne.

"Margot Robbie":

Per le risposte di @UePeppoGaliaa a un tweet di @scrivodizain pic.twitter.com/sii5FYwQiB — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 3, 2022

Vorrei capire perché allora sui social mostrano foto FALSE a questo punto — Jakethedog (@Jake__thedog__) January 3, 2022

“Come si è rovinata”, "che flaccidume”, sono i commenti rivolti alle due artiste. Ai quali hanno fatto eco quelli sul lato B di Bella Hadid. Ma c'è anche chi è sceso nell'arena virtuale in difesa delle malcapitate. “Margot Robbie e Dua Lipa non sono abbastanza belle, non abbastanza in forma, non abbastanza all’altezza. Di cosa? Di stare in costume? Di essere fotografate? Di apparire in pubblico? Comunque non abbastanza”, ha replicato indignato un utente.

“Tutte bellissime, ma il messaggio che appare sui social è fuorviante, proprio perché bellissime, ma normali. Non sono extraterrestri, ma le immagini ritoccate e photoshoppate fanno credere che lo siano. Ed invece sono stupendamente normali“, ha scritto qualcun altro. Commenti che hanno portato Margot Robbie e Dua Lipa in vetta alle tendenze di Twitter Italia.